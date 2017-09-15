В Перми задержали отчима мальчика, попавшего в окровавленном виде на камеру

Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого в истязании ребенка.

Российские правоохранительные органы задержали на территории города Пермь отчима ребенка, который в окровавленном виде попал на уличную камеру видеонаблюдения. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы регионального управления Следственного комитета. Ведется уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ за истязание малолетнего.

Местонахождение мужчины установлено, он задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. пресс-служба СК РФ по Пермскому краю

Напомним, что днем ранее в местных СМИ и соцсетях появились видеоролики и фотографии, на которых ребенок восьми-девяти лет бежит по улице с кровью на лице. На мальчике не было верхней одежды. Ребенок попросил помощи у прохожего. По факту произошедшего инцидента прокуратура, СК РФ и МВД начали проверку. Оперативники установили, что ситуация произошла по улице Солдатова, где 32-летний местный житель во время семейного конфликта толкнул своего пасынка. В результате потерпевший ударился о стену. Затем ребенку оказали медицинскую помощь. По словам следователей, мужчина истематически причинял пасынку физические и психические страдания, избивая и оскорбляя его. Обвинение будет ходатайствовать о помещении подозреваемого под стражу.

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Фото и видео: Следственный комитет России, Telegram / РИА Новости