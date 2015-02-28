ФСБ ликвидировала террориста, готовившего теракты в Москве и Подмосковье

Злоумышленник оказал вооруженное сопротивление силовикам.

Российские силовые службы ликвидировали террориста, который собирался устроить взрывы в культовом еврейском учреждении, расположенном на территории Московской области, а также совершить аналогичное преступление на территории столичного метрополитена. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. Она пояснили, что злоумышленником оказался россиянин, который является уроженцем одного из государств Центрально-Азиатского региона. Мужчина планировал взорвать самодельное устройство, для чего осуществил разведку местности и приобрел необходимые компоненты. После совершения серии нападений подозреваемый планировал выехать в Афганистан для помощи боевикам из международной террористической группировки.

При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате был нейтрализован ответным огнем. ЦОС ФСБ РФ

В квартире злоумышленника оперативниками были изъяты оружие и материалы, используемые для создания взрывных устройств. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 205и части 2 статьи 205.5 УК РФ.

87-летняя петербурженка отдала мошенникам золотые монеты и 2,2 млн рублей.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России