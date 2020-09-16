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Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла

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Андрей Евдоченко заявил о ангажированности NOS.

Посол Белоруссии в Нидерландах Андрей Евдоченко рассказал государственному телеканалу "Беларусь 1" об ангажированности и безответственном поведении интервьюировавшего его корреспондента. По словам дипломата, представитель канала NOS исказил его выступление.

Евдоченко заявил, что отвечал на вопросу нидерландского журналиста в течение полутора часов. Посол рассчитывал увидеть полноценное 20-минутное интервью без вставок и интерпретаций.

Фактически меня использовали как ширму для их собственной программы. Я появляюсь на экране только три раза и в сумме это примерно 30 секунд

Андрей Евдоченко, посол Белоруссии в Нидерландах

Дипломат отметил, что многие вещи иностранное СМИ смешало, порезало и перепутало, а ответы белоруса не соответствовали заданным вопросам. В частности, фразу "я повинуюсь воле белорусского народа" показали после вопроса об их решении избрать другого лидера. На самом деле дипломат ответила о готовности вернуться в республику, если этого потребуют граждане Белоруссии.

Верховная Рада осудила выборы президента Белоруссии.

Видео: tvr.by

Теги: nos, андрей евдоченко, белоруссия, нидерланды, посол
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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