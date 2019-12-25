Несовершеннолетнего сына судьи из Колпино отправили под домашний арест

Суд отправил подростка не в ту квартиру, где произошло преступление.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, в Колпинском районном суде вынесли первое решение по делу подростка, подозреваемого в убийстве своего одноклассника. Обвинение молодому человеку не предъявлялось. Его поместили под домашний арест до 7 мая 2020 года. Домашний арест подозреваемый будет отбывать не по месту совершения преступления.

По факту преступления СК по Петербургу возбудил уголовное дело по 105-й статье УК РФ (убийство).

Ранее мы сообщали, что подозреваемый в убийстве подростка в Колпино несовершеннолетний петербуржец в результате допроса полностью признал свою вину.

Вечером в субботу, 7 марта, в Колпинском районе Петербурга произошла трагедия. Совместное времяпровождение нескольких подростков завершилось убийством. Piter.TV стали известны подробности случившегося. Подросток, подозреваемый в убийстве, скрылся с места происшествия и позже был задержан правоохранительными органами.

Фото: Piter.tv