Подозреваемый в убийстве школьника в Колпино подросток признал свою вину

Об итогах допроса несовершеннолетнего петербуржца Piter.tv сообщил адвокат Артем Баконин.

Как стало известно в воскресенье, 8 марта, подозреваемый в убийстве подростка в Колпино несовершеннолетний петербуржец в результате допроса полностью признал свою вину. Как сообщил Piter.tv адвокат Артем Баконин, подросток рассказал следователям, что выстрелил в одноклассника по неосторожности. Официальное обвинение пока не предъявлено.

В скором времени Колпинский районный суд изберет меру пресечения для подзащитного, отметил адвокат.

Вечером в субботу, 7 марта, в Колпинском районе Петербурга произошла трагедия. Совместное времяпровождение нескольких подростков завершилось убийством. Piter.TV стали известны подробности случившегося. Подросток, подозреваемый в убийстве, скрылся с места происшествия и позже был задержан правоохранительными органами.

Фото: Piter.tv