Американские ученые провели соответствующий эксперимент на рыбках данио.

Нервные клетки мозга восстанавливаются. Об этом рассказали американские ученые. Профессор кафедры биологических наук университета Нотр-Дам Дэвид Хайд совместно с коллегами из США установил, что гибель нейронов в глазах или головном мозге человека приводит к нейродегенеративным изменениям в организме, а также сказывается на возникновении тяжелых заболеваний.

Определено, что организм обладает сетью генов, которая регулирует процесс восстановления нейронов. Эксперименты проводились на рыбках данио. Ученые поняли, что регенерация требует от организма "включения" на ранних процессах развития. Проведенное исследование указывает на то, что нейроны сетчатки действительно способны регенерировать, как и нервные клетки головного мозга.

Ученые: люди продолжают интенсивно эволюционировать.

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