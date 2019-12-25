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Непривитые чиновники Ленобласти отправятся на удалёнку и останутся без премий
Сегодня, 17:22
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Непривитые чиновники Ленобласти отправятся на удалёнку и останутся без премий

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Губернатор Ленобласти озвучил новые стимулирующие меры для вакцинации населения.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко распорядился отправить с 1 июля на дистанционную работу всех чиновников областной администрации, еще не принявших вакцину от COVID-19 или не представивших документы о наличии антител к коронавирусу. Если работники администрации не смогут предоставить свидетельств наличия антител, возникших искусственным или естественным путем, или медицинских противопоказаний к вакцинации, это также может сказаться и на размере их премий.

Несмотря на отрицание введения в регионе обязательной вакцинации, руководство Ленобласти продолжает наращивать меры принудительного характера для наращивания темпов иммунизации населения. 

Ранее было выпущено постановление о новых ограничениях в связи с возросшим количеством новых случаев COVID-19 и анонсировано появление специальных паспортов ковид-безопасности для предприятий. 

Между тем, официальная статистика сообщает только о 127 новых случаях коронавируса в Ленобласти за прошедшие сутки. 

Фото: Pixabay

Теги: александр дрозденко, вакцинация, губернатор ленобласти, дистанционная работа, коронавирус, премия, стимулирующие меры, удалёнка, чиновники
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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