Непривитые чиновники Ленобласти отправятся на удалёнку и останутся без премий

Губернатор Ленобласти озвучил новые стимулирующие меры для вакцинации населения.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко распорядился отправить с 1 июля на дистанционную работу всех чиновников областной администрации, еще не принявших вакцину от COVID-19 или не представивших документы о наличии антител к коронавирусу. Если работники администрации не смогут предоставить свидетельств наличия антител, возникших искусственным или естественным путем, или медицинских противопоказаний к вакцинации, это также может сказаться и на размере их премий.

Несмотря на отрицание введения в регионе обязательной вакцинации, руководство Ленобласти продолжает наращивать меры принудительного характера для наращивания темпов иммунизации населения.

Ранее было выпущено постановление о новых ограничениях в связи с возросшим количеством новых случаев COVID-19 и анонсировано появление специальных паспортов ковид-безопасности для предприятий.

Между тем, официальная статистика сообщает только о 127 новых случаях коронавируса в Ленобласти за прошедшие сутки.

Фото: Pixabay