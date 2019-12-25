В Палате представителей США прокомментировал заявление Трампа о возможном ухудшении эпидемиологической обстановки в стране.

Нэнси Пелоси назвала COVID-19 "вирусом Трампа". Об этом спикер палаты представителей заявила в интервью для американского телеканала CNN.

Я думаю комментарии президента сегодня показывают, что он признал допущенные им ошибки… Признал, что это не обман, это пандемия, которая уже стала хуже из-за его бездействия Нэнси Пелоси, спикер американской палаты представителей

Напомним, что ранее американский лидер рассказал журналистам, что ситуация с распространением коронавируса в стране может ухудшиться перед тем, как улучшится. Политик призвал граждан США носить медицинские маски в местах, в которых невозможно соблюдать социальную дистанцию.

Пелоси добавила, что Трамп подавал американцам плохой пример, отказываясь носить средства индивидуальной защиты.

Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19.