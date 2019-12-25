Нэнси Пелоси назвала COVID-19 "вирусом Трампа". Об этом спикер палаты представителей заявила в интервью для американского телеканала CNN.
Я думаю комментарии президента сегодня показывают, что он признал допущенные им ошибки… Признал, что это не обман, это пандемия, которая уже стала хуже из-за его бездействия
Нэнси Пелоси, спикер американской палаты представителей
Напомним, что ранее американский лидер рассказал журналистам, что ситуация с распространением коронавируса в стране может ухудшиться перед тем, как улучшится. Политик призвал граждан США носить медицинские маски в местах, в которых невозможно соблюдать социальную дистанцию.
Пелоси добавила, что Трамп подавал американцам плохой пример, отказываясь носить средства индивидуальной защиты.
Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19.
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