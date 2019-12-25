Немецкий депутат высказалась о шансах "Спутника V" на одобрение в ЕС

Алис Вайдель надеется, что российская вакцина будет иметь реальную конкуренцию.

Немецкий депутат высказалась о шансах "Спутника V" на одобрение в Евросоюзе. Об этом журналистам "РИА Новостей" заявила сопредседатель фракции "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель. Политик рассчитывает на то, что российская вакцина имеет такие же шансы на одобрение Европейским агентством лекарственных препаратов, что и другие разработки по COVID-19. Это обеспечит продукту НИЦ имени Гамалеи реальную конкуренцию.

Я надеюсь, что у "Спутника V" те же шансы на одобрение, что и у других вакцин. Это позволит сохранить реальную конкуренцию вакцин в Европе. Алис Вайдель, немецкий депутат

Напомним, что представители Российского фонда прямых инвестиций заявили, что EMA начало последовательную экспертизу регистрационного досье вакцины от коронавируса "Спутник V". Препарат эксперты оценят на соответствие требованиям ЕС по стандартам эффективности и безопасности.

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