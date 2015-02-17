Вальдемар Гердт прокомментировал закрытие русскоязычных телеканалов на Украине.

В бундестаге сравнили действия Киева с политикой гитлеровской Германии. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил представитель политической партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт. Депутат уточнил, что действия нынешних властей Украины в отношении собственных граждан схожа с той, которую Берлин применял в 30-е годы прошлого века.

Закрытие каналов на своей территории, введение санкций беспрецедентных в отношении граждан Украины, отжим бизнеса - очень сильно похоже на то, что делали нацисты в 30-е годы в Германии с неугодными Вальдемар Гердт, немецкий политик

Депутат считает, что Германия не должна спокойно смотреть на то, что сегодня происходит на Украине. Он призвал Берлин не отмалчиваться по поводу закрытия телеканалов. Гердт уверен, что ФРг следует начать называть вещи своими именами, а не выражаться политкорректными дипломатическими фразами. Эксперт полагает, что в противном случае "мы потеряем контроль над процессами".

Названо возможное препятствие для достройки "Северного потока-2".

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