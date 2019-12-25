Депутат бундестага назвал антироссийские санкции выстрелом в колено

Депутат бундестага из фракции "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт назвал антироссийские санкции выстрелом в колено, потому что результат от санкций оказался совсем не таким, как ожидалось. Об этом сообщает "360".
Это был выстрел себе в коленку.
Вальдемар Гердт, депутат бундестага
По его словам, разрывать отношения с соседней страной, с которой нужно торговать, дружить и сотрудничать, было огромной ошибкой. Он призвал избавиться от барьеров, которые мешают сотрудничеству ФРГ и РФ.
Ранее министр обороны Германии призвала финансировать армию из-за России.
Фото: pixabay.com
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