Министр обороны Германии призвала финансировать армию из-за России

Ведь аналогичным образом поступает Россия.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала финансировать армию из-за действий России. Заявление она сделала во время выступления в парламенте.

Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что политикам следует разделять политику и военную силу. По её словам, социал-демократы постоянно выступают за переговоры и разоружение, но всегда это делают с позиции силы.

Министр обороны ФРГ отметила, что инвестиции в армию следует увеличить, так как аналогичным образом поступает Россия.

Ранее мы писали, что Меркель считает, что пандемия влияет на баланс сил в экономике.

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