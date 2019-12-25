По её словам, народ ФРГ оказался в экстраординарной ситуации.

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что пандемия влияет на баланс сил в экономике. Заявление она сделала во время выступления в Бундестаге.

Меркель подчеркнула, что Германии нужно много работать, чтобы сохранить свои позиции в будущем.

Я уже несколько раз говорила, эта пандемия оказывает существенное влияние на соотношение сил в мире. Ангела Меркель, канцлер Германии

По её словам, народ ФРГ оказался в экстраординарной ситуации. И она, считает канцлер, требует смелых фискальных решений от властей Германии. Меркель подчеркнула, что Германия должна сделать всё для того, чтобы выйти на докризисный уровень экономики к 2022 году.

Ранее Меркель намекнула на новые меры против коронавируса в Германии.

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