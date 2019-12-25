Школы и магазины в ФРГ будут закрыты до 10 января следующего года.

Ангела Меркель намекнула на новые меры против коронавируса в Германии. Об этом канцлер ФРГ сообщила в рамках выступления в бундестаге. Чиновница уточнила, что существующих мер не хватает для улучшения эпидемиологической обстановки в регионе и эффективного подавления распространения инфекции. Она поддержала ужесточение ограничений, включающее в том числе закрытие школ и магазинов до 10 января 2021 года.

Преодоления тренда пока не произошло, заболеваемость находится на очень высоком уровне, еще более тревожащими являются число людей, которым необходима интенсивная терапия, и число летальных случаев Ангела Меркель, канцлер Германии

На предложение канцлера ряд депутатов отреагировал неодобрительными возгласами. В ответ на это Меркель заявила, что всерьез рассмотрела доклад экспертов академии естествоиспытателей "Леопольдина", в котором ученые призывают ужесточить ограничительные меры. Чиновница назвала правильным снижать число встречающихся людей до минимального показателя.

Мы приняли решение, что рождественские праздники возможны, но я призываю всех быть осторожными, также я считаю размещение в отелях туристов неправильным Ангела Меркель, канцлер Германии

В бундестаге заявили о провале политики санкций против России.

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