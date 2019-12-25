Армин-Паулюс Хампель прокомментировал официальную позицию Берлина в отношении Москвы.

В немецком бундестаге заявили о провале политики санкций против России. Об этом в рамках беседы с журналистами RT DE сообщил официальный представитель политической партии "Альтернатива для Германии" по внешнеполитическим вопросам Армин-Паулюс Хампель. Эксперт раскритиковал политику, которую Берлин проводит в отношении Москвы. Парламентарий уверен, что ограничения нанесли ущерб не только РФ, но и самой ФРГ.

Немецкое правительство, как и во многих других конфликтах, в которых оно принимает участие, должно признать, что здесь это участие ни к чему не привело. Санкционная политика провалилась Армин-Паулюс Хампель, немецкий депутат

Политик напомнил, что российские коллеги приняли геополитическую ориентацию, которая не отвечает национальным интересам Германии, а также Европы. Хампель уверен, что достигнуть стабильности и безопасности региона можно только при сотрудничестве с Москвой, так как РФ является крупнейшим соседом ФРГ на востоке страны.

Лавров заявил о необходимости перезагрузки отношений с Германией.

Видео: YT / SNA