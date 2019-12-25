Стабильности и безопасности в Европе можно добиться только при участии России.

Депутат бундестага заявил о провале санкционной политики Германии против России. Так считает спикер фракции "Альтернатива для Германии" Армин-Паулюс Хампель.

Он заявил, что партия АдГ считает санкционную политику в отношении России неправильной. По словам Хампеля, от этого страдают экономики двух государств.

Правительство Германии должно признать, что здесь, как и во многих других конфликтах с нашим участием, это участие ни к чему не привело. Армин-Паулюс Хампель, спикер фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге

Он отметил, что стабильности и безопасности в Европе можно добиться только при участии России. Он отметил, что РФ — самый большой сосед ФРГ на востоке, с которым нужно развивать хорошие отношения.

Ранее мы писали, что Бундестаг большинством голосов отклонил инициативу по поддержке "Северного потока — 2".

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