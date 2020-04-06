В Германии сравнили водную блокаду Крыма со средневековой осадой

Вальдемар Гердт поднимет вопрос соблюдения Киевом международного права по вопросу отказа предоставлять жителям полуострова питьевую воду.

В ФРГ сравнили водную блокаду Крыма со средневековой осадой. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил представитель политической партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт. Депутат немецкого бундестага пообещал обсудить в комиссии по правам человека блокаду полуострова на предмет нарушения Киевом международного права.

Прекращение подачи пресной воды на территорию — это какие-то средневековые методы осады. Я подниму в бундестаге вопрос, не ущемляется ли международное право, на основании чего выносятся решения о перекрытии воды, тем более Украиной, куда Германия вкладывает миллионы евро в развитие демократических процессов Вальдемар Гердт, немецкий депутат

Эксперт напомнил, что до сих пор "толерантное и демократическое" западное сообщество молчит по поводу водной блокады в Крыму. Гердт заявил, что Киев утверждает, что любит людей, живущих на полуострове, а также хочет вернуть из назад на Украину. При этом Киев перекрывает этим людям доступ к питьевой воде. По мнению политика, такой подход можно назвать античеловечным.

В бундестаге сравнили действия Киева с политикой гитлеровской Германии.

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