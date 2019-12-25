Вальдемар Гердт также рассказал о последствиях после возможного отказа от "Северного потока-2".

Депутат бундестага предложил создать содружество с участием России. Об этом член комитета по международным делам Вальдемар Гердт из партии "Альтернатива для Германии" рассказал журналистам "РИА Новостей". По словам парламентария, долгосрочный мир между странами Евросоюза и РФ - это единственный шанс для построения безопасного пространства в Европе.

Нам надо выстроить свободное торговое пространство от Лиссабона до Владивостока и создать добровольное содружество суверенных государств, чтобы мы могли развиваться, жить и процветать Вальдемар Гердт, немецкий депутат

По словам политика, ситуация, при которой дружественные отношения между Германией и Россией ухудшатся, недопустима. Он оценил риски отказа от реализации проекта "Северного потока-2". Гердт напомнил, что это приведет к многомиллионным штрафам, а также поставит под угрозу энергетическую безопасность Германии.

Борьба ведется грязными политическими и экономическими методами. Цены на энергоресурсы увеличатся — в месяц за газ и за свет придется платить на 20% больше Вальдемар Гердт, немецкий депутат

В Германии не исключили, что лидеры ЕС обсудят ситуацию с Навальным.