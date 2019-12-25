Маас: пандемия приведет к нестабильности в регионах у ЕС

Глава МИД Германии призвал ЕС найти инструменты для решения региональных конфликтов.

Хайко Маас заявил, что пандемия приведет к нестабильности в регионах по соседству с Евросоюзом. Об этом глава МИД Германии заявил в рамках выступления на церемонии открытия "Европейского центра компетенций по мирному управлению кризисами". Его штаб-квартира расположена в Берлине. Чиновник добавил, что на нестабильности ситуации в мире также скажется вывод американских войск из Афганистана и Африки.

Пандемия COVID-19, возможно, приведет к большей нестабильности у нас по соседству...В ряде стран - подумайте об Украине, Сирии или Ливии - нам приходится иметь дело с дестабилизирующими игроками Хайко Маас, глава МИД Германии

По словам Мааса, Европа остро нуждается в новых инструментах по урегулированию региональных конфликтов. Германия предложила разработать общую политику для ЕС в сфере безопасности и обороны. В ФРГ полагают, что разобраться с кризисами невозможно только путем военного вмешательства.

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