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Мария Захарова: Евросоюз загоняет себя в тупик санкциями против РФ
Сегодня, 11:23
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lesjasap

Мария Захарова: Евросоюз загоняет себя в тупик санкциями против РФ

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В МИД прокомментировали продление санкций ЕС против России.

Мария Захарова во время брифинга с журналистами заявила о том, что Евросоюз загоняет себя в тупик. По словам официального представителя российского МИД, речь идет о вводимых ЕС санкциях против России.

Мы воспринимаем данный шаг как очередную упущенную возможность выйти из того тупика, в который ЕС загнал сам себя, увязав перспективы отношений с нашей страной с ситуацией на Украине

Мария Захарова, официальный представитель МИД России

По словам чиновницы, продление ограничений против Москвы укладывается в деструктивную линию, которая поддерживает обвинительную риторику в адрес России. В МИД отметили, что вместо того, чтобы заниматься совместным поиском точек сближения, ЕС "действует по инерции" и продлевает ограничительные механизмы в отношении РФ. МИД призывает западных коллег отказаться от таких методов, которые Захарова назвала не соответствующими норме и духу международного права.

Маас не исключил приостановку "Северного потока - 2" как реакцию на инцидент с Навальным.

Теги: евросоюз, мария захарова, мид, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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