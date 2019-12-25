В Германии не исключили, что лидеры ЕС обсудят ситуацию с Навальным

Штеффен Зайберт заявил основные внешнеполитические темы Совета ЕС.

В Германии не исключили, что лидеры Евросоюза обсудят ситуацию с Алексеем Навальным. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Он заметил, что данный вопрос может быть поднят в рамках Совета ЕС, который состоится на следующей неделе.

Я назвал вам заявленные темы. Как обычно в Совете ЕС, за неделю до встречи не может быть исчерпывающего перечня. Другие темы, как нередко случается, могут быть рассмотрены. Какие конкретно, сказать не могу, посмотрим...Мы настоятельно призвали Россию прояснить произошедшее, этот призыв остается в силе Штеффен Зайберт, официальный представитель правительства ФРГ

В списке обсуждаемых тем во внешнеполитическим блоке также значатся отношения с Турцией и Китаем. По словам Зайберта, Берлин ведет консультации с европейскими коллегами по теме возможного отравления российского оппозиционера.

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