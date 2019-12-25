Атака на дипломатическое ведомство закончилась небольшими разрушениями.

Неизвестные пытались проникнуть в здание посольства Ливии в Минске. Об этом сообщил белорусский информационный портал tut.by. По данным СМИ, около 30 человек около шести часов утра 27 августа хотели попасть внутрь дипломатического учреждения. В руках у нарушителей были болгарки.

Злоумышленникам удалось перескочить через забор и попасть на территорию ливийского представительства. Сотрудники посольства Молдавии, расположенного рядом, вызвали милицию. В результате попытка проникновения закончилась разбитым стеклом и сломанной дверью.

После проверки документов нарушители потребовали посла Ливии покинуть здание. В МВД Белоруссии заявили, что обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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