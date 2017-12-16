Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя заявил о попытках Запада манипулировать гуманитарной помощью Афганистану. Дипломат в рамках заседания Совета Безопасности ООН упрекнул американскую коллегу Линду Томас-Гринфилд в том, что она решила предложить России и Китаю "скинуться" на решение экономических проблем Кабула, которые вызваны 20-летней оккупацией территории страны Ближнего Востока силами Вашингтона и их международными союзниками. Она упрекнула Москву в недостаточном финансировании.
…Можно было уловить призыв раскошелиться на восстановление Афганистана. Дескать, платят за все только США и их союзники, а Россия и Китай сотрясают воздух. Циничность таких заявлений просто поражает.
Василий Небензя, постпред РФ при ООН
Небензя полагает, что власти США вместо того, чтобы признать свои ошибки и попытаться их исправить, упрекает страны в том, что они не хотят платить по чужим счетам. Подобное предложение в России назвали "оригинальным".
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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
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