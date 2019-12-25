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Сербия объявила о готовности принять требования Косово по документам
Сегодня, 12:22
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Сербия объявила о готовности принять требования Косово по документам

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Глава Сербии напомнил, что переговоры при посредничестве ЕС прошли безрезультатно.

Сербский президент Александр Вучич сообщил о продолжении и усугублении кризиса в Косове и Метохии. Соответствующей информацией глава государства поделился в официальном видеообращении к нации. Политик уверен в важности реагировании Белградом на происходящее мирным способом. Это нужно для того, чтобы власти страны не обвинили в провале переговоров с непризнанным регионом.

Боюсь, что кризис в Косове не закончится до 30 октября, а еще больше углубится. Нам некуда отступать.

Александр Вучич, президент Сербии

Сербский лидер сообщил, что переговоры Белграда и Приштины при посредничестве Евросоюза закончились безрезультатно. По мнению Александра Вучича, Белград принуждают к введению автомобильных номеров косовского образца, а также на соглашению на новые условия пересечения административной линии. В Сербии же настаивают на том моменте, что на всех документах будет указано, что новые правила "не подразумевают признания независимости Косова и не отменяют резолюцию СБ ООН 1244". Политик заметил, что рассчитывает на то, что через два-три-четыре дня Сербия получит окончательный ответ ЕС, гарантирует ли регион договоренности или нет.

Вучич: Сербия покупает газ из России "по фантастической цене".

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић

Теги: александр вучич, евросоюз, косово, метохия, сербия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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