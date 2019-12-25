Вучич: Сербия покупает газ из России "по фантастической цене"

Глава Сербии рассказал о контракте с "Газпромом".

Александр Вучич заявил, что Сербия покупает газ из России "по фантастической цене". В рамках телевизионного обращения глава государства отметил, что страна тратит ежегодно 3,2 миллиарда кубометров газа. При этом российские поставки от "Газпрома" составляют 2 млрд кубометров газа. Речь идет примерно о 63-64% от общего объема потребностей государства в сфере энергетики.

Мы платим €800 млн, фантастическая цена! А за дополнительные 1,2 млрд куб. м газа мы бы заплатили €4,8 млрд, если бы покупали по текущим ценам. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что Белград договорился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о хранении сербского газа в венгерских хранилищах. Президент считает важным тот момент, что европейский коллега разрешил Сербии оставить в стране от 300 до 500 млн кубометров газа.

Вучич: Сербия запаслась газом в мае.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић