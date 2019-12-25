Вучич: Сербия запаслась газом в мае

В Сербии рассказали о том, что страна стала бы банкротом, если бы заранее не запаслась энергоресурсами.

Сербия запаслась газом еще в мае. Об этом в рамках телевизионного обращения рассказал глава государства Александр Вучич. Он добавил, что при текущих ценах на энергетические ресурсы в 4,3 тысячи евро за каждую тысячу кубометров страна сразу же стала бы банкротом. Он позитивно оценил решение властей начать накопление резервов еще весной

Мы ранее закупали большие объемы газа, которые размещали в Венгрии, по гораздо более низким ценам, чем сегодня.То, что мы купили по более низким, спасло Сербию от банкротства… Вы понимаете, что это означает банкротство? К счастью, мы запасали по другим ценам с мая Александр Вучич, президент Сербии

Эксперт пояснил, что сейчас бы газ стоял для Сербии 4,8 миллиарда евро за 1,2 млрд кубометров. При этом весь сербский бюджет составляет только 13,5 млрд евро. Александр Вучич вспомнил о том, что ранее Белград закупил большие объемы газа, которые размещались на территории Венгрии. Закупки производились по гораздо более низким ценам, чем могли бы быть на текущий момент.

Вучич заявил о скором энергетическом катаклизме в Европе.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић