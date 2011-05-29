Об этом он рассказал в обращении к гражданам Сербии.

Президент Сербии Александр Вучич заявил о скором энергетическом катаклизме в Европе. Об этом он рассказал в обращении к нации.

Вучич выступил после заседания президиума правящей Сербской прогрессивной партии. Он припомнил слова президента Франции Макрона о том, что пришло время благосостояния.

Мы каждый день боремся с кризисом, и я вам скажу, что самые крупные страны Европы столкнутся с отключениями электричества. Александр Вучич, президент Сербии

Ранее Вучич заявил, что Сербия останется без российской нефти с 1 ноября.

Видео: YouTube / Александар Вучић