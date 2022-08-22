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Вучич: Сербия останется без российской нефти с 1 ноября

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Ранее президент Сербии призывал граждан готовиться к непростой зиме.

Сербия останется без российской нефти с 1 ноября. Об этом заявил президент страны Александр Вучич в обращении к гражданам.

Глава государства напомнил, что из-за санкций в отношении России Сербия не сможет получать нефть, которую доставляют танкерами по Адриатическому морю и по нефтепроводу через Хорватию. Ранее Вучич призывал готовиться к непростой зиме из-за нынешних ограничений.

Что будем делать с электроэнергией, нефтью? С 1 ноября не будет российской нефти для нас.

Александр Вучич, президент Сербии

Ранее Вучич исключил военную операцию Сербии в Косово.

Видео: YouTube / Александар Вучић

Теги: александр вучич, нефть, президент сербии, россия, санкции
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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