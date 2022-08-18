Сербский лидер оценил напряженность в регионе вместе с генсеком НАТО.

Президент Александр Вучич исключил военную операцию Сербии в Косово. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своей совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе. Политик не подтвердил планы Белграда по осуществлению военной операции в непризнанном регионе, как и факт перехода сербскими силами административной линии между центральной частью страны и автономным краем.

По их словам, это должно было произойти пять месяцев, четыре месяца, три месяца, два месяца назад, но до сих пор не произошло. Что значит – они лгали, и никто ничего не говорил в связи с этим нарративом. Александр Вучич, президент Сербии

Вучич уверен в том, что против Сербии легко использовать текущую политическую ситуацию, поэтому президент просил НАТО о том, чтобы представители Североатлантического военного альянса внимательно рассмотрели ситуацию в Косово и сказали о том, когда и где сербские силы "перешли административную линию или границу". Политик призвал международных коллег к рациональному подходу и компромиссному решению, а не шантажу или приказам для Белграда. Вучич добавил, что сфабрикованные сообщения он может только отвергать.

Президент Сербии высказался за возвращение обязательной службы в армии.

Фото и видео: YouTube / NATO News