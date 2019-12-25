Президент Сербии высказался за возвращение обязательной службы в армии

Александр Вучич рассказал, что сам служил в Вооруженных силах страны.

Сербский президент Александр Вучич высказался в пользу возвращения обязательной срочной службы в армии. Соответствующее заявление глава государства сделал в эфире местного телеканала Prva TV.

Что касается меня, то я поддерживаю возвращение военной службы. Я служил один год, это было очень полезно. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что ранее политик прокомментировал европейские слухи о том, что на территории Сербии планируется размещение российской военной базы. Согласно информации от лидера республики, на текущий момент государство не нуждается в создании иностранных военных баз на своей территории, а также по-прежнему поддерживает военный нейтралитет.

Вучич: Сербия сохранит свою политику и не будет вводить санкции против РФ, пока сможет.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић