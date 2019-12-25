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Вучич: Сербия сохранит свою политику и не будет вводить санкции против РФ, пока сможет
Сегодня, 7:05
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Вучич: Сербия сохранит свою политику и не будет вводить санкции против РФ, пока сможет

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Президент Сербии рассказал, чего ждет от ЕС.

Президент Александр Вучич рассказал о том, что Сербия сохранит свою внешнюю политику и не будет вводить антироссийские санкции до того момента, пока сможет. Такое заявление в эфире местного телеканала Prva TV сделал глава государства. Он напомнил, что страна стремится быть независимой и самостоятельной.

А мое "сколько сможем" тверже, чем у всех других на политической сцене, чем клятвы на Библии, и на крови, и не знаю на чем там еще.. Быть на европейском пути, сохранять свои традиции и дружбу.

Александр Вучич, президент Сербии

Вучич добавил, что если руководители Европейского союза скажут Белграду о том, что до вступления Сербии в состав ЕС осталось полгода, то власти страны согласуют свой политический курс с европейскими требованиям. Вучич считает, что Сербия будет намного более справедливее, чем "некоторые другие" государства региона.

Вучич: Приштина продолжит свои акции, пока не захватит север Косова.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић
 

Теги: александр вучич, внешняя политика, евроинтеграция, евросоюз, санкции, сербия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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