Вучич: Сербия сохранит свою политику и не будет вводить санкции против РФ, пока сможет

Президент Сербии рассказал, чего ждет от ЕС.

Президент Александр Вучич рассказал о том, что Сербия сохранит свою внешнюю политику и не будет вводить антироссийские санкции до того момента, пока сможет. Такое заявление в эфире местного телеканала Prva TV сделал глава государства. Он напомнил, что страна стремится быть независимой и самостоятельной.

А мое "сколько сможем" тверже, чем у всех других на политической сцене, чем клятвы на Библии, и на крови, и не знаю на чем там еще.. Быть на европейском пути, сохранять свои традиции и дружбу. Александр Вучич, президент Сербии

Вучич добавил, что если руководители Европейского союза скажут Белграду о том, что до вступления Сербии в состав ЕС осталось полгода, то власти страны согласуют свой политический курс с европейскими требованиям. Вучич считает, что Сербия будет намного более справедливее, чем "некоторые другие" государства региона.

Вучич: Приштина продолжит свои акции, пока не захватит север Косова.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић

