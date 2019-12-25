Вучич: Приштина продолжит свои акции, пока не захватит север Косова

В Сербии охарактеризовали действия Косова в отношении сербского народа.

Сербский президент Александр Вучич считает, что Приштина продолжит свои акции, пока не захватит север Косова. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках выступления на местном телеканале Prva TV. Он назвал действия властей из непризнанного региона Косова агрессивными и направленными на захват территории, которая населения сербским народом. Политик уверен, что в Косове не хотят "успокаиваться".

Это единственное, что им важно, потому что думают, что все остальное уже закончили. Я уже сказал, что силой вы можете все, но мы вам не позволим громить и убивать наш народ. Александр Вучич, президент Сербии

Политик напомнил о том, что в Белграде готовы беречь мир практически любой ценой. Вучич пояснил журналистам, что страна будет стремиться сохранить мир до последней возможности, до того момента, пока противники не начнут убивать граждан Сербии.

Вучич выступил против появления иностранных военных баз в Сербии.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић