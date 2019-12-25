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Вучич выступил против появления иностранных военных баз в Сербии
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Вучич выступил против появления иностранных военных баз в Сербии

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В Белграде прокомментировали слухи о появлении российской военной базы в Сербии.

Президент Александр Вучич выступил против появления иностранных военных баз на территории Сербии. Соответствующее заявление политик сделал в рамках интервью для местного телеканала Prva TV. Он напомнил, что страна продолжает сохранять военный нейтралитет, а также заниматься усилением собственной армии и заботиться о своих гражданах. Он призвал сделать государство достаточно сильным для того, чтобы оно могло быть самостоятельным.

Сербия будет строить политические союзы и не будет стыдиться своих отношений с Россией, США и Китаем, будет оставаться на европейском пути и сама о себе заботиться.

Александр Вучич, президент Сербии

Сербский лидер добавил, что посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко "полностью корректен в этом вопросе". Ранее европейские журналисты распространяли сведения о том,  что республика рассматривает возможность создания на своей земле российской военной базы.

В Сербии избрали Орлича председателем парламента страны.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић

Теги: александр вучич, нейтралитет, сербия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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