Депутаты Скупщины проголосовали за нового председателя законодательного собрания.

В Сербии избрали Орлича председателем парламента страны. Трансляция официального мероприятия велась на сайте однопалатного законодательного собрания республики. Депутаты местной Скупщины большинством голосов избрали на роль главы Владимира Орлича из правящей Сербской прогрессивной партии, к которой также относится и президент Александр Вучич.Заседание возглавил 83-летний Владета Янкович из движения "Объединенные для победы Сербии".

За кандидатуру Владимира Орлича проголосовали 154 депутата, против – 75. Владимир Орлич избран председателем Скупщины. заявление членов президиума

Мандат для голосования получили все 250 депутатов парламента Сербии.

Лукашенко заявил, что Сербии не удастся усидеть на трех стульях.

Фото и видео: YouTube / Radio-televizija Vojvodine