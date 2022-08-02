Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Сербии не удастся усидеть на трех стульях. Об этом он сообщил на в ходе посещения Мядельского района.
Комментируя ситуацию вокруг Косово, белорусский лидер отметил, что следует разделять руководство и обычный народ. Он подчеркнул, что необходимо помогать сербскому народу, однако также следует учитывать политику Сербии в отношении Белоруссии.
Если они хотят там, как говорят, на трех стульях усидеть, у них не получится. Тут мы, Россия, Евросоюз, Америка и прочие.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко заявил, что Минску не нужна английская политика.
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