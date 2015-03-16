Белорусский лидер отметил, что у Великобритании хорошая экономика.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску не нужна английская политика. Об этом он сообщил на встрече с новым заместителем главы администрации президента Максимом Ермоловичем.

Лукашенко отметил работу Ермоловича в должности посла Белоруссии в Великобритании и по совместительству в Ирландии. По словам главы республики, тот "понюхал, что такое Запад", а также знает, что надо перенять оттуда и делать в Белоруссии.

Естественно, много хорошего, особенно с точки зрения экономики. Политика нам английская абсолютно не нужна. Мы не собираемся ее копировать. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что Запад подталкивает мир к новой глобальной войне.

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