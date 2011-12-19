Лукашенко: Запад подталкивает мир к новой глобальной войне

Он считает, что события вокруг Белоруссии и России требуют предельной бдительности.

Запад подталкивает мир к новой глобальной войне. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава. Его слова приводит "БелТА".

Лукашенко подчеркнул, что события вокруг Белоруссии и России требуют предельной бдительности. Он считает, что странами Запада, которыми руководят США, разрушается система глобальной безопасности. Также президент добавил, что вместе с этим происходит превращение однополярного мира в многополярный.

Такая политика Запада приближает мир к пропасти большой войны, в которой, как вы понимаете, победителя уже не будет. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее мы сообщали, что Лукашенко обсудил с Путиным планы Запада по нападению на Россию.

Фото: aa.com.tr