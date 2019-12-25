Лукашенко обсудил с Путиным планы Запада по нападению на Россию

Он считает, что главные направления удара последуют через Украину и Белоруссию.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с российским лидером Владимиром Путиным планы Запада по нападению на Россию. Об этом он рассказал на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава. Его слова приводит "БелТА".

Лукашенко отметил, что оба президента обсуждали этот вопрос в рамках телефонного разговора, который состоялся 11 июля. По его словам, в последнее время Запад разрабатывает стратегические планы нападения на Россию, а главные направления удара последуют через Украину и Белоруссию.

Ранее Лукашенко заявил о гибридной войне против Белоруссии.

Фото: aa.com.tr