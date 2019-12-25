Лукашенко заявил о гибридной войне против Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о гибридной войне против страны. Об этом он рассказал на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава. Его слова приводит "БелТА".
Лукашенко отметил, что на Минск нарастает давление в военно-политической, экономической и информационной сферах. Он считает, что эта гибридная война носит наступательный характер.
В этой войне задействованы как национальные, так и коалиционные структуры НАТО, которые специализируются на проведении психологических операций.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко заявил, что Минск и Москва не позволят возродить нацизм.
Фото: aa.com.tr
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