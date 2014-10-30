Лукашенко: Минск и Москва не позволят возродить нацизм

По его словам, нельзя позволить стереть людям память о Великой Победе.

Минск и Москва не позволят возродить нацизм. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на выступлении в мемориальном комплексе Кургана Славы в честь Дня независимости республики.

По словам белорусского лидера, никому из славянских народов не нужна война, однако также никто не хочет возрождать нацизм как оружие коллективного Запада. Лукашенко добавил, что нельзя позволить стереть людям память о Великой Победе.

Что мы можем этому противопоставить? Только правду, суровую и жестокую правду истории и бороться за эту правду. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что Минск будет поддерживать Россию.

Видео: Telegram / Пул Первого