  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:28
186
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Лукашенко: Минск будет поддерживать Россию

0 0

Президент Белоруссии считает претензии в адрес страны смешными и печальными.

Минск будет поддерживать Россию. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на выступлении в мемориальном комплексе Кургана Славы в честь Дня независимости республики.

По его словам, Белоруссию упрекают в том, что она является единственной на сегодняшний день страной в мире, которая поддерживает Россию "в борьбе против нацизма". Лукашенко считает подобные претензии смешными и печальными.

Мы поддерживали и будем поддерживать Россию.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что следующая схватка за передел мира будет в Центральной Азии.

Видео: YouTube / АТН: новости Беларуси и мира

 

Теги: александр лукашенко, поддержка, президент белоруссии, россия
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии