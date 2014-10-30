Лукашенко: Минск будет поддерживать Россию

Президент Белоруссии считает претензии в адрес страны смешными и печальными.

Минск будет поддерживать Россию. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на выступлении в мемориальном комплексе Кургана Славы в честь Дня независимости республики.

По его словам, Белоруссию упрекают в том, что она является единственной на сегодняшний день страной в мире, которая поддерживает Россию "в борьбе против нацизма". Лукашенко считает подобные претензии смешными и печальными.

Мы поддерживали и будем поддерживать Россию. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что следующая схватка за передел мира будет в Центральной Азии.

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