Лукашенко: Минск будет поддерживать Россию

Минск будет поддерживать Россию. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на выступлении в мемориальном комплексе Кургана Славы в честь Дня независимости республики.
По его словам, Белоруссию упрекают в том, что она является единственной на сегодняшний день страной в мире, которая поддерживает Россию "в борьбе против нацизма". Лукашенко считает подобные претензии смешными и печальными.
Мы поддерживали и будем поддерживать Россию.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко заявил, что следующая схватка за передел мира будет в Центральной Азии.
Видео: YouTube / АТН: новости Беларуси и мира
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