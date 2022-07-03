Лукашенко: следующая схватка за передел мира будет в Центральной Азии

Глава Белоруссии считает, что США хочет добиться доминации и однополярного мира.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что следующая схватка за передел мира будет в Центральной Азии. Об этом он рассказал на торжественном собрании по случаю Дня независимости Белоруссии.

Глава республики считает, что США хочет добиться доминации и однополярного мира. По его словам, сейчас идет борьба не только за постсоветское пространство в европейской части, но и за Среднюю Азию. Он привел в пример недавние протесты в Узбекистане., назвав их попыткой "раскачать" ситуацию в стране.

Центральная Азия оказалась, как и мы, между двух огней: с одной - европейцы и американцы, с другой - Китай, который сильно помогает Центральной Азии выстоять. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко объяснил, зачем просил у Путина ядерное оружие.

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