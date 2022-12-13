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Небензя указал на избирательность международного сообщества в связи с убийством Татарского

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Постпред РФ в ООН оценил двойные стандарты Запада.

Реакция на убийство военного корреспондента Владлена Татарского показывает избирательность международных организаций в подходе к происшествиям вокруг журналистов. Соответствующее заявление перед СМИ на пресс-конференции сделал российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат сравнил ситуацию с задержанием за шпионаж корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Вчера произошло убийство блогера с псевдонимом Татарский, настоящее его имя было Максим Фомин. Со стороны международного сообщества, ООН, журналистских организаций не было какой-либо реакции в связи с этим преступлением.

Василий Небезня, постпред РФ в ООН

Василий Небензя уточнил, что от Запада не поступило ни  одного слова, которое прокомментировало бы трагедию в Петербурге. Однако они бы сделали это в том случае, если бы речь шла не о российском журналисте.

Небензя заявил, что Россия не экспортировала ни одного зернышка по зерновой сделке.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: the wall street journal, василий небензя, владлен татарский, максим фомин, убийство, шпионаж, эван гершкович
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости, События на Украине, Новости России, Терроризм,

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