Постпред РФ в ООН оценил двойные стандарты Запада.

Реакция на убийство военного корреспондента Владлена Татарского показывает избирательность международных организаций в подходе к происшествиям вокруг журналистов. Соответствующее заявление перед СМИ на пресс-конференции сделал российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат сравнил ситуацию с задержанием за шпионаж корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Вчера произошло убийство блогера с псевдонимом Татарский, настоящее его имя было Максим Фомин. Со стороны международного сообщества, ООН, журналистских организаций не было какой-либо реакции в связи с этим преступлением. Василий Небезня, постпред РФ в ООН

Василий Небензя уточнил, что от Запада не поступило ни одного слова, которое прокомментировало бы трагедию в Петербурге. Однако они бы сделали это в том случае, если бы речь шла не о российском журналисте.

Небензя заявил, что Россия не экспортировала ни одного зернышка по зерновой сделке.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций