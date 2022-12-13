Небензя заявил, что Россия не экспортировала ни одного зернышка по зерновой сделке

Постпред РФ в ООН оценил действенность черновой инициативы для РФ.

Россия не смогла экспортировать ни одного зернышка по меморандуму с ООН об экспорте зерна и продовольствия в рамках зерновой сделки. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Дипломат рассказал журналистам в рамках пресс-конференции о том, что его страна переправила лишь десятую часть из заблокированных в европейских портах российских удобрений. Однако этот груз не был продан, а бесплатно передавался нуждающимся странам.

По меморандуму между Россией и ООН - второй части сделки - мы не экспортировали ни одного зернышка. Из 300 тыс. тонн удобрений были "эвакуированы", 30 тыс. тонн, причем одно из судов все еще находится в пути. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дипломат пояснил прессе, что говорит о простых фактах, которые показывают мировой общественности о том, что черноморская инициатива не работает. Василий Небензя уточнил, что говорит о второй части договоренности, которая касается именно российской сельскохозяйственной продукции. При этом усилия генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и руководителя Конференции ООН по торговле и развитию не приносит результатов.

Небензя не считает, что многие члены СБ ООН будут против РФ в ходе ее председательства.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций