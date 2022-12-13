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Небензя не считает, что многие члены СБ ООН будут против РФ в ходе ее председательства

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Постпред РФ в ООН оценил период председательства России в Совбезе.

Входящие в Совет Безопасности ООН страны будут работать с Россией во время ее председательства в этом международном органе в апреле, несмотря на призывы ряда некоторых западных СМИ провести бойкот по такому взаимодействию. Соответствующее заявление российский постоянный представитель РФ при Всемирной организации Василий Небензя сделал в рамках пресс-конференции с журналистами в Нью-Йорке.

Вы сказали, что многие члены Совета Безопасности будут работать против России. Не думаю, что так будет. Сегодня завтрак постоянных представителей показал, что они готовы работать. К тому же Совет Безопасности состоит не только из США, Великобритании и Франции...

Василий Небензя, постпред РФ в ООН

В последние дни в западных СМИ развернулась антироссийская кампания в связи с председательством РФ в СБ ООН. 

Небензя: Россия подтверждает, что в ядерной войне не может быть победителей.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: василий небензя, сб оон, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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