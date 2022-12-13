Небензя: Россия подтверждает, что в ядерной войне не может быть победителей

В СБ ООН оценили решение США противоречить ДНЯО.

Россия подтверждает, что в ядерной войне не может быть победителей. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании Совета Безопасности ООН сделал российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат уточнил, что в 1990-е годы страна предприняла все возможные усилия по выводу ядерного арсенала с территории бывших советских республик.

Да, мы подтверждаем, что в ядерной войне не может быть победителей. Мы неоднократно призывали американцев поступить аналогичным образом - отказаться от мышления времен холодной войны, вернуть все ядерное оружие США на национальную территорию. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Российский специалист добавил перед коллегами, что Москва неоднократно призывала Вашингтон ликвидировать соответствующую инфраструктуру в европейском регионе, а также прекратить практику многолетних нарушений США и другими участниками НАТО ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия) за счет проведения в этих странах "совместных ядерных миссий". Относительно вопроса размещения российских ядерных сил в Белоруссии, что подобная мера не идет в противоречие ДНЯО.

Небензя сообщил, что в Европе размещено до 150 единиц тактического ядерного оружия США.

Фото и видео: Организация Объединенных наций