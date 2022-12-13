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Небензя: в Европе размещено до 150 единиц тактического ядерного оружия США

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Постпред РФ в ООН рассказал о том, что США размещают свой тактический запас на другом континенте.

Европейские страны в качестве международных союзников США по НАТО в настоящее время на своей территории принимают до 150 единиц американского тактического ядерного оружия. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании Совета по Безопасности при Всемирной организации в Нью-Йорке сделал российский постоянный представитель ООН Василий Небензя. Дипломат уточнил, что точное местоположение этого арсенала засекречено Вашингтоном и Североатлантическим военным альянсом.

В рамках сотрудничества стран НАТО в Европе в ядерной сфере уже может быть размещено около 100-150 американских тактических ядерных бомб. Причем модернизация как этих запасов, так и потенциальных носителей ядерного оружия лишь набирает обороты.

Василий Небензя, постпред РФ в ООН

РФ усомнилась в прозрачности расследований Дании, Швеции и ФРГ по "Северным потокам".

Фото и видео: Организация Объединенных наций

Теги: василий небензя, европа, сб оон, совет безопасности, ядерное оружие
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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