Постпред РФ в ООН оценил религиозные гонения на Украине.

Киевский режим использует террористические методы, как "Исламское государство" (запрещенная на территории РФ террористическая группировка). Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании Совета по безопасности при Всемирной организации сделал российский постоянный представитель в ООН Василий Небензя.

А какое еще государство, кроме небезызвестного, открыто продвигает террористические методы в качестве государственной политики? Гордится атаками и покушениями на мирных граждан, их использованием втемную в качестве смертников, шантажирует их через мошеннические киберсхемы, заставляя совершать преступления в своей стране? Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Российский дипломат пояснил, что на территории Украины открыто осуществляются преследования по религиозному признаку, властями запрещается каноническая церковь, у монахов отбирают храмы, приходы и монастыри, а также оскверняют святыни и преследуют местное духовенство за его веру и убеждения.

Небензя заявил, что западным спонсорам совершенно не жалко украинских солдат.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций