Постпред РФ в ООН рассказал о том, что американцы не готовы умирать на Украине.

Западные страны готовы вести гибридную войну с Россией до последнего украинца, так как "американские солдаты не умирают" в этом региональном конфликте. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании Совбеза от Всемирной организации сделал российский постоянный представитель Василий Небензя. Дипломат пояснил коллегам, что сейчас киевским режимом управляют преступники, которые обслуживают исключительно геополитические интересы США и их международных союзников.

Этот режим хватает на улицах украинских парней, заталкивает их в машины и даже без базовой военной подготовки отправляет в мясные штурмы на российские военные укрепления и минные поля, не считаясь с неподдающимися воображению жертвами. А наши бывшие западные партнеры лишь подбадривают Зеленского и его клику. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Эксперт пояснил, что журналисты из немецкой газеты Die Welt подсчитали, что ВСУ нужно мобилизовать еще порядка трех миллионов человек для того, чтобы победить Россию. Василий Небензя напомнил о том, что население Украины, по данным ООН, сократилось с 48,2 млн человек в 2001 году до 37,6 млн человек в начале 2022 года, а сейчас в стране проживает не более 29 миллионов граждан.

Небензя ответил на украинском языке спикеру на СБ ООН.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций