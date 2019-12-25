Василий Небензя прокомментировал претензии Запада по делу Скрипалей. Об этом постоянный представитель России при ООН сообщил на заседании Совета Безопасности. По словам дипломата, Москва обновит свой запрос к Лондону.
Сегодня мы опять услышали, в частности, от наших британских коллег: Россия сделала это, Россия должна ответить. Мы опять сегодня слышали не только про Алексея Навального, но и про Скрипалей
Василий Небензя, постпред РФ при ООН
Дипломат напомнил, что многие предпочитают не вспоминать о том, что в связи с отравлением осталось много неотвеченных вопросов. Он уточнил, что британская сторона предпочитает их не замечать. По словам Небензи, Лондон уже обвинил Россию в ситуации и не вдается в детали разбирательства.
Небензя надеется, что Нью-Йорк избежит беспорядков из-за выборов.
Фото: Pixabay.com
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